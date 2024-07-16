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NYT: Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами

IMAGO / R4924_italyphotopress
Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress/Global Look Press

Украинские власти планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров, — такой вывод сделала The New York Times из-за недавнего заявления президента республики Владимира Зеленского. Речь идет о его высказывании касательно организации нового саммита мира.

Конфликт идет уже два с половиной года, отметили журналисты, и Украина сейчас разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров.

На это, по мнению авторов статьи, указывают слова Зеленского, заявившего о том, что на новом так называемом саммите мира должны присутствовать представители России.

В Кремле минувший подобный саммит в Швейцарии отказались считать мирным. Говоря о возможности участия России в следующем таком мероприятии, нужно понять, что имел в виду Зеленский, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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