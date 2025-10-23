Оставить, как есть. Трамп озвучил план перемирия на Украине

Отменив встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, американский лидер Дональд Трамп вновь призвал остановить огонь на Украине. Он предложил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте сохранить за обеими сторонами украинского конфликта существующие позиции, сообщил CNN .

«Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой», — сказал президент США.

Трамп уверен, что обе стороны хотят мира. По его мнению, пришло время завершить боевые действия. Президент признался, что разговоры ни к чему не привели.

Ранее Трамп объявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште. Он заявил также, что для использования запрошенных киевским режимом ракет Tomahawk потребуется год обучения.