Опасность дронов объявили в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Угроза опасности беспилотников объявлена властями Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Об сообщили губернаторы регионов.

Первым о внештатной ситуации в своем Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он призвал жителей и гостей региона не приближаться к обломкам беспилотников.

Спустя несколько минут похожее предупреждение появилось в Telegram-канале главы Северной Осетии Сергея Меняйло. По всей территории республики введен режим беспилотной опасности.

Меняйло объяснил жителям, что в связи с налетом дронов в республике могут замедлить интернет. Оперативный штаб, добавил чиновник, работает круглосуточно.

Опасность атаки беспилотников объявили и в Дагестане. Около 00:20 аналогичное предупреждение ввели в Ставропольском крае.

Ранее об атаке БПЛА сообщили жители Сочи и Адлера. Здесь работает ПВО. Одна из жительниц Сочи сообщила 360.ru, что ее разбудил «жуткий взрыв».

Власти временно ограничили работу сочинского аэропорта. Горожане рассказывали, что видели вспышки над морем и центром города.

Массированный налет дронов ПВО России отражают с вечера среды, 23 июля. Минобороны докладывало о 21 уничтоженном беспилотнике.