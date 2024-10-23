В Швейцарии предупредили об ослаблении Запада из-за роста военной мощи России

США и Европе стало сложнее оказывать военную помощь Украине, причем время оказалось на стороне России, растущий военный потенциал которой сулит Западу проблемы. К такому выводу пришла Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) в своем ежегодном докладе «Безопасность Швейцарии — 2024».

Швейцарская разведка предупредила о расширении гибридных угроз на фоне украинского конфликта и эскалации силового противостояния во всем мире. При этом опасения у спецслужбы вызвали Россия и Китай, причем SRC считает, что от Москвы исходит наибольшая угроза шпионажа.

Украинский конфликт и растущая военная мощь РФ в докладе указаны в числе пяти ключевых конфликтов и кризисов, грозящих изменить статус-кво в мире. Этому способствует то, что США отвлеклись на предстоящие президентские выборы в ноябре.

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — отметили в докладе SRC.

Опасения у разведки вызывают также война Израиля с проиранскими группировками на Ближнем Востоке, напряженность вокруг Тайваня, отношения между КНДР и Южной Кореей, а также ухудшение безопасности в Африке.

Ранее депутат Национального совета от народной партии Альфред Хеер заявил, что Швейцария фактически стала стороной украинского конфликта, разрешив реэкспорт швейцарского оружия на Украину.