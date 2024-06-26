«Вершина позора». Швейцарию сделают стороной конфликта на Украине

Хеер: реэкспорт оружия на Украину сделает Швейцарию участницей конфликта

Фото: РИА «Новости»

Разрешение на реэкспорт швейцарского оружия на Украину сделает Швейцарию участницей конфликта. Об этом заявил депутат Национального совета от народной партии Альфред Хеер в колонке газеты Blick.

«Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом», — сказал он и отметил, что таким образом Швейцария отказывается от нейтральной позиции и становится стороной конфликта.

Ранее полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что российская сторона достигла поставленной цели во время проведения спецоперации. Он отметил, что войска ВС России эффективно расправляются с оружием неприятеля. ВСУ остались без снарядов и зенитных ракет. У Запада нет нужного для Украины оружия.

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