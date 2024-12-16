«В шубе родились». Курянин рассказал, как его семья чудом избежала смерти при атаке ВСУ
Житель Курской области: ВСУ отслеживали дронами мирных людей, пытавшихся уехать
Житель Суджи в Курской области, который эвакуировался после вторжения ВСУ, рассказал, что украинские военные стреляли в людей из минометов, а тех, кто пытался уехать — отслеживали дронами. Об этом он заявил в беседе с военным следователем, запись их диалога оказалась в распоряжении 360.ru.
«[Военные Украины] „бабахали“, да. Минометные очереди были по улицам. <…> Что-то горело», — заявил собеседник следователя.
Он рассказал, что когда уезжал из Суджи, то видел труп мужчины рядом с горящим домом.
Эвакуироваться ему помог родственник. Уезжать пришлось через поля, потому что ехать по дороге было очень опасно из-за обстрелов ВСУ. Остальные его родные покинули регион другим путем.
«Брата сын когда забирал, они первые уехали <…> их чуть дрон не догнал. Сзади машины был взрыв», — рассказал мужчина.
По словам курянина, его семье очень повезло. Все смогли выехать из опасной зоны целыми и невредимыми.
«Есть выражение такое „в рубашке родились“. Мы не в рубашке, мы в шубе родились», — признался собеседник следователя.
Другой житель Курской области рассказал правоохранителю, что украинские военные стреляли по людям из минометов еще до вторжения. По его словам, разбили четыре дома.