Разбили четыре дома. Житель Курской области рассказал о зверствах ВСУ еще до вторжения

Украинские военные еще до вторжения в Курскую область обстреливали регион — целенаправленно били по жилым домам из минометов. Об этом рассказал эвакуировавшийся местный житель в беседе с военным следователем, запись их диалога есть в распоряжении 360.ru.

«До вторжения [в нашем селе Поповке] <…> из миномета [ВСУ] разбили четыре дома. Не полностью разбили, крыши посносило, стекла повылетали. У меня дома стекла повылетали <…> от самой взрывной волны», — заявил он, отметив, что это произошло примерно за месяц до вылазки ВСУ в Курской области.

Мужчина обратил внимание, что украинские войска каждый день стреляли по домам людей. Российские силы ПВО ежедневно сбивали дроны противника. В 50 метрах от его дома взрывались мины. Также украинские боевики разбили водонапорную башню, оставив жителей села без воды.

Мужчина также рассказал, что от рук ВСУ погибла его 21-летняя знакомая. Она вместе с водителем «развозила обед», когда их настигла украинские боевики. Обоих убили.

По словам собеседника следователя, в августе он лежал в больнице, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Его и других пациентов эвакуировали в Курск. После завершения лечения их отправили в пункт временного размещения.

Ранее другая жительница Курской области рассказала, что отказавшиеся от эвакуации ее односельчане пропали без вести. По ее словам, никто не знает, что с ними произошло.