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    В Шебекине погиб человек после удара БПЛА по машине скорой помощи

    Фото: РИА «Новости»

    В городе Шебекино беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи. Один фельдшер погиб, еще четыре человека получили ранения. Об сообщил оперативный штаб Белгородской области в канале на платформе «Макс».

    В машине находились два фельдшера, водитель и два пациента. Второй медик и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. У женщины диагностировали осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти.

    Всех пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказали им необходимую помощь. В оперативном штабе выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.

    За прошедшие сутки дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Часть из них — над Белгородской областью.