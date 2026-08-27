Средства ПВО в течение дня сбили 39 БПЛА ВСУ над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили вражеские БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, силы ПВО сбили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Ранее военное ведомство сообщило, что силы ПВО в ночь на 27 августа уничтожили 267 украинских БПЛА над Крымом, Краснодарским краем, Башкортостаном, акваториями Черного и Азовского морей, а также над 11 областями страны.