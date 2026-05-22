Обломки беспилотника повредили объект инфраструктуры в Воронежской области

Объект инфраструктуры получил повреждения от упавших обломков беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев .

Он подчеркнул, что в ночь на пятницу, 22 мая, дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь летательных аппаратов над двумя городскими округами и двумя районами.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры», — сообщил Гусев.

Губернатор добавил, что режим опасности беспилотников продолжил действовать на всей территории Воронежской области.

В ночь на пятницу, 22 мая, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, летательные аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Ярославской областями, а также над Санкт-Петербургом и московским регионом.