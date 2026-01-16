В Севастополе задержали молодого человека, готовившего теракты

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Севастополе 19-летнего молодого человека, прибывшего в город для диверсий и терактов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

По данным следствия, диверсант, завербованный украинскими кураторами, изучал в городе объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а затем по приказу своего руководства купил канистры, бензин и пневматический пистолет.

Впоследствии он поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане и попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе.

На допросе молодой человек заявил, что его заставили совершить теракт мошенники, угрожая уголовным преследованием.

Ранее транспортная полиция задержала подростка за поджог релейного шкафа в Ступине.