Подростка из Москвы задержали за поджог релейного шкафа

Транспортная полиция Москвы поймала подростка, который устроил поджог релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МВД, подросток согласился совершить теракт по заданию анонимного куратора, который пообещал заплатить 50 тысяч рублей. Злоумышленник совершил преступление, но денег не получил.

На пожар около станции Ситенка Павелецкого направления обратил внимание машинист одного из курсирующих электропоездов. Приехавшие на место ЧП правоохранители обнаружили у горящего релейного шкафа канистру, воронку, две сгоревшие бутылки и следы обуви.

В результате полиция задержала преступника по горячим следам.

«Им оказался несовершеннолетний житель столицы 2008 года рождения, который прятался в квартире своего приятеля», — отметили в пресс-службе.

Задержанный признался, что неизвестный связался с ним в мессенджере и дал задание поджечь релейный шкаф. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Липецкой области четырех подростков, которые пытались устроить диверсию на нефтепроводе «Транснефть — Дружба». Они подожгли объекты инфраструктуры по заданию украинских спецслужб.