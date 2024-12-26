Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Он также опубликовал видео, в котором описывается порядок действий для жителей города. В таких случаях необходимо бежать в укрытие, а тем, кто остается дома, рекомендуется отключить электричество, газ и воду и сесть на пол у несущей стены подальше от окон.

В прошлый раз в Севастополе объявляли воздушную тревогу 20 декабря. Продлилась она 14 минут. После этого Развожаев объяснил, что ВСУ запустили ложные цели.

Кроме того, воздушную тревогу в городе, а также Херсонской и Белгородской областях объявляли 19 декабря, во время прямой линии и итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина.