В Севастополе после удара ВСУ по зданию панорамы погибших и пострадавших нет

Погибших и пострадавших из-за ночного удара украинского беспилотника по зданию панорамы «Оборона 1854-1855 годов» в Севастополе нет. Об этом сообщил ТАСС .

Пожар в музее до сих пор тушат, ему присвоен четвертый ранг сложности.

Ночью объект культурного наследия и один из главных символов города-героя атаковал беспилотник ВСУ самолетного типа. Здание было частично разрушено и загорелось.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что панорама будет полностью восстановлена. Он напомнил, что музейное здание уже однажды разрушили немецко-фашистские захватчики. Тогда удалось спасти фрагменты полотна, а после войны и стены, и шедевр Франца Рубо воссоздали.