В Севастополе ограничили продажу топлива и отменили массовые мероприятия

Власти Севастополя временно ограничили продажу топлива, работу транспорта, торговли и общепита. В городе отменят массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Глава города объяснил меры последними событиями на полуострове и необходимостью скорректировать логистику.

«Топливо: в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города», — сообщил Развожаев.

Общественный транспорт будет работать с 05:30 до 21:00, паромы временно не выйдут на линию — вместо них останутся пассажирские катера. Крупные магазины, ТЦ, супермаркеты и гипермаркеты откроются с 07:00 до 20:00, кафе и точки общепита — с 08:00 до 20:00.

«Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях», — заявил губернатор.

В городе также не будут включать уличное освещение. Из-за перегрузки электросетей за пределами Севастополя возможны временные отключения электричества, поэтому жителей попросили снизить потребление. Все уличные массовые мероприятия отменили с 22 июня до особого распоряжения.

Ранее в Севастополе ликвидировали перегрузку электросетей, обслуживающих город. После этого электричество вернули в большинство районов.