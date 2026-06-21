Электричество вернули в Севастополь после перегрузки сетей

Перегрузку обслуживающих Севастополь электрических сетей ликвидировали, и в большинство районов города свет уже вернулся. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев .

Он подчеркнул, что специалисты включили объекты генерации и запитали город.

«По состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет», — заявил Развожаев.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал жителей полуострова временно отключить кондиционеры и другие электроприборы. Он подчеркнул, что это необходимая мера для проведения работы по ликвидации аварии в энергосистеме.

В пресс-службе «Крымэнерго» заявили, что из-за повреждения электросетей частично без света остались жители Северо-Западного, Центрального и Южнобережного районов. На место уже выехали ремонтные бригады для проведения восстановительных работ.