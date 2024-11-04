В Сети показали жуткое видео из-под Краматорска

Фотограф Доброносов показал видео с кладбищем, выросшим за год под Краматорском

Около оккупированного украинской армией Краматорска в Донецкой Народной Республике за год выросло гигантское кладбище. Видео с ним опубликовал фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов на YouTube-канале.

На кадрах показано масштабное поле, которое полностью усеяно захоронениями. При этом могилы относительно свежие. На некоторых установили украинские флаги, которыми часто отмечают места погребения военных. Многие захоронения без имени, на них присутствуют только таблички с трехзначными числами.

Краматорск считают одним из самых больших городов на севере ДНР. Сейчас он временно находится под контролем украинских военных.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по Райгородку под Краматорском, где проходили ротация украинских подразделений. Также солдаты ВСУ использовали поселок как одну из частей второй линии обороны.