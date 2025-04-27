В Сети появилось фото бойцов из КНДР, освобождавших Курскую область от ВСУ

В Сети появилась фотография северокорейских военных, участвующих в освобождении Курской области от боевиков ВСУ. На снимок обратил внимание военный блогер Борис Рожин, опубликовавший его в своем Telegram-канале .

«Бойцы из Северной Кореи, участвовавшие в освобождении Курской области. Наши братья по оружию», — подписал он кадр.

На фотографии шестеро бойцов из КНДР позировали на фоне деревьев. Некоторые из них держали в руках оружие, а на их шлемах в качестве опознавательного знака были прикреплены георгиевские ленты.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что у северокорейских военных было строгое правило — не попадать в плен живыми и добровольно не сдаваться. Все они продемонстрировали жесткую дисциплину, отсутствие страха смерти и выносливость в бою.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила существенный вклад бойцов из КНДР в дело освобождения курской земли.