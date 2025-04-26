МИД рассказал о вкладе бойцов КНДР в освобождение Курской области

Захарова: российские бойцы и солдаты КНДР сражались в одном окопе под Курском

Освобождение приграничных районов Курской области стало частью истории боевого братства российского и корейского народов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Дипломат отметила, что беспримерная храбрость российских военных, а также их готовность к самопожертвованию вызвала восхищение. Также Захарова отметила вклад бойцов из Северной Кореи.

«Бойцы Корейской народной армии <...> плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с нашими солдатами и офицерами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение российской земли», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что бойцы из Северной Кореи приняли участие в боевых действиях на основании положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года.

Первым об участии военных из КНДР в освобождении Курской области заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину. Он подчеркнул, что бойцы из дружественной страны проявили стойкость, мужество и героизм.