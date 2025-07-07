В Сергиево-Посадском округе раздались взрывы

Звуки взрывов раздались в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

О взрывах сообщили жители округа. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Громкие звуки прогремели в регионе примерно в 04:00. В небе заметили беспилотники. Официальной информации о ЧП пока не было.

Накануне Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали над восемью регионами 48 украинских дронов. Беспилотники уничтожили над Калужской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Ленинградской, Курской и Новгородской областями.

В Белгородской области погибли два мирных жителя при атаке БПЛА, а также дотла сгорела машина. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибших.