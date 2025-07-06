В Белгородской области машина сгорела дотла после удара БПЛА, погибли двое

Два мирных жителя погибли при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские боевики с помощью беспилотника ударили по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. Внутри транспортного средства находился мужчина вместе с пассажиром, личность которого устанавливается.

От полученных ранений они скончались на месте. Вспыхнувший пожар полностью уничтожил машину.

«Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всех нас», — написал Гладков.

Дежурные системы ПВО сбили над российскими регионами 39 беспилотников в период с 08:30 до 14:00 6 июля. Основной удар пришелся на Брянскую область, также противник атаковал Орловскую, Тульскую, Белгородскую и Курскую области.