В Саратов прибыли 95 жителей Курской области

В Саратов прибыли на поезде 95 жителей Курской области — пожилые люди, инвалиды и семьи с детьми. Об этом сообщило местное издание ИА «Регион 64».

На вокзале людей встретили представители регионального ГУ МЧС, службы спасения, министерства труда и социальной защиты, управления региональной безопасности и волонтеры.

«В настоящее время куряне доставляются в пункты временного размещения. С понедельника с ними начнут работать по всем вопросам специалисты различных структур», — заявили в министерстве труда и соцзащиты.

Этот вопрос находится на особом контроле губернатора.

До этого ведомство сообщило, что к субботе, 17 августа, в саратовских ПВР находились 102 человека из Курской области.

Ранее Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон навестили детей, вывезенных с прифронтовых территорий на спортивную базу «Лесная опушка» в Подмосковье. Эвакуированных курских ребят также разместили в санатории в Малаховке городского округа Люберцы.