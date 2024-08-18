Детей из Курской области разместили в санатории Малаховки в Люберцах

Для эвакуированных из Курской области ребят организовали досуг в санатории «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке городского округа Люберцы. Всего округ принял уже более 100 детей из пострадавшего региона.

Ребят из Курской области привезли в пункт временного размещения в Московском областном санатории «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке. Для малышей организовали анимационное шоу, дети старшего возраста играли в дартс, волейбол, футбол. Активности юным жителям Курской области провели инструкторы Спортивной школы олимпийского резерва и Комплексной спортивной школы олимпийского резерва в Люберецах.

В пункте временного размещения сейчас работают над графиком регулярных спортивных мероприятий.

Напомним, в городской округ Люберцы из Курской области приехали уже более 100 детей.



В округе работают три пункта сбора помощи пострадавшим жителям Курской области: в местном отделении партии «Единая Россия» по улице Кирова, дом № 22, связаться с пунктом можно по телефону: 8 (495) 503-55-36, в Центре поддержки участников СВО и их семей на проспекте Октябрьском, дом № 120, корпус 3, обратиться туда можно по телефону: 8 (909) 964-05-05 и в здании теруправления Малаховка-Красково в поселке Малаховка по улице Комсомольской, дом № 1а.

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