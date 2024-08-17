Лера Кудрявцева навестила в Серпухове эвакуированных жителей Курска

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Дети прифронтовых территорий Курской области оздоравливаются на спортивной базе «Лесная опушка» в Лужках городского округа Серпухов. Екатерина Гордон, Лера Кудрявцева, Карина Палецких, Валерия Чекалина и Екатерина Лещинская навестили ребят и вручили подарки.

Звездные гости приехали навестить ребят. Екатерина Гордон, Лера Кудрявцева, Карина Палецких, Валерия Чекалина и Екатерина Лещинская привезли гостинцы и школьные принадлежности.

Городской округ Серпухов помогает эвакуированным жителям прифронтовых территорий. Общероссийская организация «Здоровое Отечество» откликнулась одна из первых. Детей разместили на спортивной базе «Лесная опушка» в Лужках, где созданы все условия для полноценного отдыха.

Спортивная база «Лесная опушка» примет дополнительную группу детей из Белгородской области. Они смогут отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и найти новых друзей.

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