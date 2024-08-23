В Харьковской области в санитарную зону уже включены до 14 населенных пунктов. Но скоро их станет больше, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС .

«После того, как ВСУ полностью будут откинуты от Курской области — а наши вооруженные силы прикладывают максимум усилий для этого, и, я уверен, что территория Курской области, как и в 1943 году, будет освобождена — будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», — подчеркнул Ганчев.

Он также отметил, что ВСУ не удалось ослабить ВС России у Волчанска атакой на Курскую область. По его мнению, сами украинские власти ничего не ждут кроме серьезных людских потерь, а они колоссальны.

Украинские войска напали на приграничные районы Курской области 6 августа. Бои с противником продолжаются до сих пор, ранее российские военные не позволили ВСУ стянуть новые силы под Курск. Как сообщил RT, ночью ВС России поразили бронетехнику и скопление живой силы.

В США атаку на российский регион огромной ошибкой украинского командования. ВСУ предрекли скорое поражение.