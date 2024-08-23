Украину предупредили о скором поражении из-за атаки на Курскую область

Политолог Миршаймер: нападение ВСУ на Курскую область ускорит провал Украины

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторжение украинских боевиков в Курскую область только ускорит поражение ВСУ. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Он назвал атаку на российский регион огромной ошибкой командования ВСУ и добавил, что эта авантюра «не пойдет им на пользу». Политолог высказал мнение, что Россия не ожидала, что украинское руководство решится на такой безумный и глупый шаг.

Ранее посол в США Анатолий Антонов рассказал, что президент Владимир Путин уже принял решение по ответу ВСУ на рейды под Курском. Дипломат подчеркнул, что украинские власти понесут суровое наказание из-за решения вторгнуться в регион. Он отметил, что Украине ни за что не удастся создать «буферную зону» на территории России, сообщил RT.

Посол также отметил, что США планируют снять все ограничения на использование американского оружия по российской территории. По его словам, при желании Белый дом бы мог «по щелчку» остановить ВСУ в Курской области.

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