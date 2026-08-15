В Самарской области развернули оперштаб после атаки ВСУ

Федорищев поручил развернуть оперштаб в Самарской области после атаки ВСУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил развернуть оперативный штаб в регионе после ракетной атаки ВСУ. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

«Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий», — написал глава региона.

Федорищев уточнил, что погибших в результате атаки нет, людей вовремя эвакуировали. Ситуация находится под полным контролем.

«Сработали по отработанным инструкциям. Два человека обратились за медицинской помощью, оказывают в полном объеме», — заключил губернатор.

Ночью 15 августа боевики ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Инфраструктура получила локальные повреждения, на местах ЧП работают специалисты.

Утром в субботу Минобороны рапортовало об уничтожении 598 беспилотников над территорией регионов России. В Подмосковье ранения получили два человека.