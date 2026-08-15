Мэр Самары сообщил о пострадавших при ракетной атаке ВСУ
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщил мэр Самары Иван Носков.
«Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку вражеских ракет на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. <…> Медицинская помощь пострадавшим оказана», — подчеркнул он.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, людей вовремя эвакуировали, погибших нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.
Глава региона также добавил, что ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. В области сформировали оперативный штаб.