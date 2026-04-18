Из-за атаки БПЛА произошел пожар в районе порта Высоцк

В результате налета беспилотников возникло возгорание в районе порта Высоцк в Ленинградской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

За ночь над областью нейтрализовали 27 дронов. Спасатели приступили к тушению пожара, разгоревшегося в районе порта.

«Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — написал губернатор.

На фоне атаки БПЛА ввели ограничения в аэропорту Пулково. Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил, что работу аэропорта ограничили в целях обеспечения безопасности полетов.

Прием и выпуск лайнеров возобновился в 06:23. Режим беспилотной опасности в Ленобласти отменили примерно в 06:33.

Утром и днем 17 апреля над тремя регионами уничтожили 25 дронов ВСУ. Аппараты перехватили в Белгородской, Курской и Ленинградской областях в период с 08:00 до 15:00.