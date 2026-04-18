БПЛА упал недалеко от роддома в Самарской области

Падение БПЛА зафиксировали в непосредственной близости от роддома в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в телеграм-канале .

«В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб», — написал он.

Глава регионе напомнил, что в случае обнаружения дронов или их элементов следует обратиться по телефону 112. Фото- и видеосъемка БПЛА и последствий их применения запрещены.

Минувшей ночью из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область произошло возгорание в районе порта Высоцк. За ночь над регионом нейтрализовали 27 дронов ВСУ.