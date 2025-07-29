В Сальске при атаке ВСУ пострадали 54 квартиры

Слюсарь: из-за атаки дронов в Сальске повреждены более 50 квартир в 10 домах

При атаке БПЛА по Сальску повреждения получили 54 квартиры и 11 частных домов. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«В микрорайоне Новосальск без электричества к вечеру вторника, 29 июля, еще остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы», — сообщил он

Чиновник отметил, что социальные объекты Сальска подключили к электроснабжению. Повреждения получили два автомобиля и хозяйственные строения.

Врио губернатора предупредил, что специалисты будут обследовать повреждения еще три дня. Выплаты пострадавшим планируют произвести в течение двух недель.

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 29 июля. После падения обломков на железнодорожные пути в городе Сальске 11 поездов следуют с задержкой

Ранее сообщалось о гибели двух саперов в процессе разминирования украинского беспилотника в Сальском районе. Также смертельные ранения получил мирный житель.