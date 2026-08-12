Число жертв налета дронов на Краснодарский край выросло до трех

Количество погибших и пострадавших от ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край увеличилось. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев , число раненых выросло до 24 человек, кроме того, стало известно еще об одном погибшем — жертв теперь трое.

Кондратьев напомнил, что одним из трех погибших в ходе ночного налета оказался восьмилетний ребенок.

«Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких, выражаю искренние соболезнования», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Он добавил, что в больницы региона доставили 12 раненых, двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии. Остальным врачи назначили амбулаторное лечение.

В Новороссийске после налета повреждения получили около 60 домов. Жителей расселили в гостиницы, остальные уехали к родственникам.

В микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике пострадали около 20 домов, три из которых полностью разрушились. Людей временно поселили в санаториях. Кроме того, пострадали дома в Анапе и Темрюкском районе.

«Поставил коллегам задачу — в кратчайшие сроки решить все вопросы людей, будь то восстановление документов, помощь в ремонте жилья или получение положенных выплат», — добавил Кондратьев.

Массированный налет украинских беспилотников на Краснодарский край произошел в ночь на среду, 12 августа. Основной удар пришелся на Новороссийск, где погиб ребенок.