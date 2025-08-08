В Ростовской области загорелась цистерна с бензином после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Курской области трактор наехал на украинскую мину в поселке Селекционный Льговского района. В итоге осколочное ранение получил водитель. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал местных жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Накануне Минобороны сообщило, что российские силы ПВО за сутки сбили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и 240 БПЛА самолетного типа. Также военные уничтожили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд, выпущенный американской РСЗО HIMARS.