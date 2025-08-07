Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 240 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Помимо этого, по данным российского оборонного ведомства, силы ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, а также реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS.

Минобороны ежедневно публикует данные об уничтожении западной и украинской техники в зоне специальной военной операции, а также установлении контроля над населенными пунктами.

На днях российские военнослужащие заняли Январское в Днепропетровской области. Сделать это удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».