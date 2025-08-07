Трактор подорвался на мине ВСУ в Курской области, пострадал водитель

Трактор наехал на мину ВСУ в поселке Селекционный Льговского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что в результате ЧП 37-летний водитель получил осколочное ранение левого плеча. Мужчину доставили в больницу.

Хинштейн напомнил, что в приграничных районах могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы. Он призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

В ночь на 7 августа украинские боевики атаковали российские регионы с помощью 82 БПЛА. Системы противовоздушной обороны отразили налеты дронов в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Орловской областях, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

В результате взрыва БПЛА разгорелся пожар в административном здании и на железнодорожной станции Суровикино под Волгоградом. Также из-за обломков беспилотника произошло возгорание в Красноармейском районе Ростовской области.