В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

Российские военные ликвидировали беспилотник ВСУ на западе Ростовской области. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

«Силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.

Голубев также отметил, что пострадавших и поврежденных объектов нет. Подробной информации глава региона не приводил.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил население сохранять спокойствие. Также он сообщил, что ВС России подготовили средства противовоздушной обороны к отражению атаки со стороны ВСУ.

В субботу, 14 сентября, украинский беспилотник сбили над Черным морем. Военные зафиксировали террористическую атаку около 17:30 по московскому времени.