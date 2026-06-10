В Ростовской области потушили возгорания, возникшие после атаки БПЛА

Возгорания в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, возникшие после атаки БПЛА, потушили. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет», — написал он.

В Шолоховском районе тоже потушили пламя. Огонь разгорелся после падения обломков БПЛА.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что после атаки БПЛА возгорания произошли на двух объектах — в Камешковском и Александровском округах. В результате случившегося никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО ликвидировали 12 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.