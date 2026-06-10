Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 12

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил он.

До этого градоначальник сообщил о восьми дронах, сбитых на подлете к Москве. О первых двух БПЛА Собянин написал в 01:24, об еще одном — в 02:13, о новых трех — в 03:25, также об одном в 03:37 и примерно через 25 минут после этого — о другом. Сообщение о последних четырех появилось в 05:53. В итоге количество сбитых беспилотников в Московском регионе достигло 12.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что после атаки БПЛА возгорание случилось на двух объектах в Камешковском и Александровском округах. В результате ЧП никто не пострадал.