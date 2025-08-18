В Ростовской области отразили атаку БЛПА в Миллеровском и Чертковском районах

Силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Вчера днем ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС. Российские средства противовоздушной обороны предотвратили атаку.

До этого глава Воронежа Сергей Петрин заявил, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили жилой дом и припаркованные рядом автомобили. По словам градоначальника, к ремонтным работам приступили в тот же день. Собственникам поврежденных машин выплатят компенсацию.