В Воронеже обломки украинского дрона повредили жилой дом и 10 машин
В Воронеже при падении обломков беспилотника ВСУ повредило жилой дом и припаркованные машины. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин в Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждены остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей», — написал он.
Петрин добавил, что тепловой контур квартиры и помещения закроют сегодня. Собственники поврежденных транспортных средств получат компенсацию.
Ранее стало известно, что монтера пути железнодорожной станции ранило в результате атаки дронов ВСУ под Воронежем. Мужчине потребовалась госпитализация. Тяжесть его состояния уточняется.
