В Ростехе заявили о хирургической точности РСЗО «Торнадо-С» даже в условиях РЭБ

РСЗО «Торнадо-С» благодаря управляемым боеприпасам способна поражать цели с «хирургической» точностью даже при активном радиоэлектронном противодействии. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Система может задавать каждой ракете не только дальность полета, но и траекторию», — заявили в госкорпорации.

«Торнадо-С» применяют для уничтожения скоплений войск, тактических ракет, зенитных комплексов и объектов военной промышленности на дальних рубежах.

Также в Ростехе отметили, что боевая мощь комплекса складывается из нескольких параметров. Система способна наносить удары на огромную дальность, буквально за горизонт, и обладает серьезной разрушительной силой, уничтожая технику, укрепления, штабы и иные ключевые цели. При этом РСЗО демонстрирует «исключительную точность хирургического инструмента».

«Такие характеристики обеспечиваются применением управляемых реактивных снарядов большой дальности и современных систем наведения, способных эффективно работать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия», — объяснили в пресс-службе.

Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, украинские военные плохо отражают атаки «Торнадо-С», несмотря на то, что имеют западные системы ПВО.

Ранее телеграм-канал «Северный ветер» сообщил, что фура с дронами ВСУ взлетела на воздух в Сумской области после удара «Торнадо-С». Грузовик полностью уничтожили.