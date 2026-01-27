Российские военные точным залпом реактивной системы «Торнадо-С» уничтожили грузовик с дронами ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер» .

Отличились бойцы подразделения «Каскад». Они засекли грузовик в районе села Хильчичи Сумской области и навели на него установку «Торнадо-С», которая поражает цели на дальности до 140 километров.

Для уничтожения грузовика даже необязательно использовать весь пакет снарядов, достаточно одного управляемого весом 800 килограммов.

Ранее российские морпехи угнали американский бронеавтомобиль Humvee у ВСУ на Добропольском участке. Военные уничтожили двух националистов, сели в автомобиль и приехали на нем прямо в расположение. При этом военнослужащие спокойно миновали все блокпосты на контролируемой ВСУ территории.