В России жестко ответили на заявление Рубио о событиях в Сумах

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил госсекретаря США Марко Рубио, не хочет ли Вашингтон прекратить регулярные атаки ВСУ по мирным жителям в России. Об этом он написал в соцсети Х.
Российский дипломат прокомментировал публикацию американского чиновника, выразившего соболезнования Украине после ракетного удара по Сумам.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — ответил ему Ульянов.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон потребовали, чтобы президент России Владимир Путин согласился на перемирие без каких-либо условий.
До этого российские военные ударили по центру города Сумы, причем попали в скопление бойцов ВСУ. Украинские боевики отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах.
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