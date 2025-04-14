В России жестко ответили на заявление Рубио о событиях в Сумах

Ульянов спросил у Рубио, желают ли США прекратить атаки ВСУ по россиянам

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил госсекретаря США Марко Рубио, не хочет ли Вашингтон прекратить регулярные атаки ВСУ по мирным жителям в России. Об этом он написал в соцсети Х .

Российский дипломат прокомментировал публикацию американского чиновника, выразившего соболезнования Украине после ракетного удара по Сумам.

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — ответил ему Ульянов.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон потребовали, чтобы президент России Владимир Путин согласился на перемирие без каких-либо условий.

До этого российские военные ударили по центру города Сумы, причем попали в скопление бойцов ВСУ. Украинские боевики отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах.