Ганчев призвал создать санзону на Украине для защиты Курской и Запорожской АЭС

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о необходимости создания санитарной зоны на Украине, чтобы защитить Курскую и Запорожскую АЭС от атак ВСУ. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Эта угроза (атак на атомные станции — прим. ред.) и будет сохраняться, пока не будет создана действительно так называемая санитарная зона — далее вглубь территории Украины, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов», — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что сотрудники Запорожской АЭС, чьи родственники остались на подконтрольной Киеву территории, вынужденно увольняются с работы из-за шантажа украинских спецслужб.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия ВСУ вокруг Курской АЭС с терроризмом и ядерным шантажом.