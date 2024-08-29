Регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции и попытки атаки на Курскую АЭС со стороны украинских боевиков — все это часть ядерного шантажа, который киевский режим взял на вооружение у террористов для решения собственных задач. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что к решению вопроса безопасности атомных объектов подключился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На этой неделе он лично посетил Курскую атомную электростанцию. «Мы рассчитываем на то, что он лично оценит ситуацию на атомных объектах и сделает соответствующие выводы», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона регулярно информирует МАГАТЭ о ситуации вокруг ядерных объектов. Кроме того, у агентства есть свои источники в получении данных. Но под влиянием политических европейских структур организация не может принять серьезных мер.

Влияние Запада на международные организации есть. Мы это понимаем, но надо понимать, что есть еще ответственность за человечество, за европейских соотечественников того же самого господина Гросси. Куда они планируют переселяться, если безнаказанная деятельность Зеленского, вышедшего из ума, не дай бог приведет к каким-то катастрофическим последствиям? Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что Япония до сих пор ощущает на себе последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима», которая произошла много лет назад и не имела глобальных разрушительных последствий. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам своего посещения Курской атомной электростанции заявил, что реактор объекта уязвим, так как не имеет специальных укрытий. Он подчеркнул, что любое внешнее воздействие приведет к необратимым последствиям. Поэтому необходимо исключить любые боевые действия рядом со станцией.