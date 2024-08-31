Сотрудникам ЗАЭС пришлось уволиться из-за шантажа со стороны Украины

Украинские спецслужбы шантажировали сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре, чьи родственники остались на контролируемой киевским режимом территории. Им приходилось менять работу, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, члены многих семей остались по разные стороны конфликта — на Украине и в новых регионах России. Украинские спецслужбы воспользовались этим и стали их шантажировать, требуя передать информацию или что-либо совершить.

«Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что так происходило не только на Запорожской АЭС, но и на других объектах. Собеседник агентства сказал, что они сообщали российским службам об оказываемом давлении. Сотрудникам станции приходилось менять работу, чтобы к ним потеряли интерес вражеские спецслужбы.

Ранее МАГАТЭ заявило об угрозе ядерной безопасности из-за напряженной ситуации на Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта к сдержанности.