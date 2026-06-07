В России воссоединят семьи, разлученные в ходе СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России работает над воссоединением десяти семей, разлученных в ходе спецоперации на Украине. Об этом омбудсмен Яна Лантратова рассказала в интервью «Соловьев Live» .

По словам Лантратовой, первые три семьи уже удалось воссоединить. Это стало важным событием, поскольку из-за закрытых границ и отсутствия нормальных отношений между Россией и Украиной многие родственники не могли увидеться годами.

«У меня сейчас в работе находится история десяти семей, которых мы должны воссоединить. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над 10 семьями», — заявила она.

Ранее Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились начать взаимодействие с чистого листа и обсудили возвращение домой жителей Курской области, а также обмен справками и другими необходимыми документами для граждан.