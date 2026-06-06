Омбудсмены России и Украины договорились об обмене справками для граждан

Россия и Украина договорились об обмене справок и других необходимых документов для граждан через омбудсменов. Об этом ИА «Вести» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Лантратова накануне встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они договорились, что в условиях отсутствия дипломатических отношений между Россией и Украиной создадут такой канал для обмена документами.

«Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок. А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений», — пояснила российский омбудсмен.

Лубинец заверил ее, что будет в этом помогать. Кроме того, они договорились о выстраивании взаимодействия с чистого листа, а также обсудили возвращение жителей Курской области, находящихся на Украине.

Ранее Лантратова встретилась в Белоруссии с освобожденными из украинского плена 185 российскими военными.