В России создадут войска беспилотных систем под командованием Дениса Лямина

В России создадут войска беспилотных систем, их возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны, его слова привела пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что новый род войск только формируется.

«Хочу выразить надежду на то, что вы, <…> будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», — обратился Путин к Лямину.

Также на совещании российский лидер объявил о других назначениях. Исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» станет Петр Болгарев, а «Центр» возглавит Андрей Иванаев.