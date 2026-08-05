Путин заявил, что группировку «Центр» в СВО возглавит Андрей Иванаев

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». О кадровом решении глава государства сообщил на встрече с руководством Министерства обороны .

«Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — сказал он.

По словам президента, группировка «Центр» решает наиболее важные и ответственные задачи по освобождению территории Донецкой Народной Республики, поэтому выбор ее нового командующего был непростым.

В ходе встречи глава государства также сообщил, что командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук назначен руководителем всех служб тыла Минобороны.

Кроме того, начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит формирующиеся Войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Путин отметил, что Лямин зарекомендовал себя как один из наиболее квалифицированных специалистов в сфере применения беспилотников.